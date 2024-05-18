Жилые дома загорелись из-за вспыхнувшей травы в Карелии

В поселке Муезерский днем 17 мая из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели несколько жилых домов. Об этом сообщает паблик ОПС по Муезерскому району.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:30. На место выехал дежурный караул, но быстро стало понятно, что понадобится помощь и свободной смены. Сухая трава полыхала в непосредственной близости от жилых домов, два здания уже начали гореть.

Семеро пожарных с помощью местных жителей смогли отстоять все дома. Строениям, тем не менее, был причинен ущерб. Причины возгорания выясняются.

Жителей республики просят быть крайне осторожными с огнем в пожароопасный сезон, который как раз начинается. // Фото ОПС по Муезерскому району