Жилые дома вспыхнули на юге Карелии

Сегодня ночью в 03 часа 33 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в 2-этажном частном жилом доме в поселке Вуорио.

На место происшествия по тревоге выехали Сортавальские пожарные и их коллеги из поселка Хелюля.

Прибыв к месту вызова, пожарные в течении 15-ти минут сумели остановить распространение огня по деревянному строению, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате пожара в жилом доме огнем были повреждены веранда и стена дома на общей площади 15 квадратных метров.

По какой причине произошел этот ночной пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один частный жилом дом на юге Карелии горел вчера утром.

Пожар произошел в 08 часов 49 минут в поселке Мийнала Питкярантского на улице Комсомольской.

В результате пожара огнем была повреждена наружная стена дома на площади три квадратных метра.

Для тушения привлекались пожарные из поселка Салми и города Питкяранта.

Сейчас по этим двум пожарам проводится проверка. // Фото: Hans/Pixabay.com