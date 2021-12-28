ВАЗ в Пудоже не пропустил BMW, пострадала молодая женщина

Утром в понедельник, 27 декабря, произошла авария с участием двух автомобилей в Пудоже. Водитель отечественной легковушки нарушил правила и врезался в иномарку, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось в 9:40 около дома № 49 по Комсомольской улице. Житель Ленобласти за рулем ВАЗ-2107 выезжал на главную дорогу со второстепенной.

Согласно ПДД, он должен был предоставить преимущество в движении BMW, но не сделал этого.

Автомобили столкнулись, травмы получила 32-летняя пассажирка иномарки. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. В отношении 50-летнего нарушителя составили протокол. // Фото: источник