Жилой комплекс «Компас» от Nova – покупайте выгодно

В монолитном доме на Перевалке представлены различные планировки квартир

Новый дом на Перевалке от строительной компании NOVA будет возведен по монолитной технологии, а значит он теплый и надежный. В будущем доме жилого комплекса «Компас» представлено большое разнообразие планировок, функциональных и продуманных до мелочей. Вы можете выбрать тот вариант, который подходит именно вам.

У жилого комплекса «Компас» высокая транспортная доступность. До центра города 15 минут пешком и 3 минуты на машине. Также наличие поблизости остановок общественного транспорта не оставит вас в стороне от других районов при необходимости. Рядом с домом находятся детские сады, школы, магазины, а также авто- и железнодорожный вокзалы.

Будущий дом под строительным номером 3 не только внешне радует глаз, но и функционален внутри. При входе вас встретит консьерж. На себя обратит внимание дизайнерский холл. Также в новом доме будут своя велопарковка, представленная отдельным помещением с выходом из лифта, просторная колясочная с доступом с улицы и с холла, а также лапомойка для ваших питомцев.

Большое преимущество жизни в ЖК «Компас» – это наличие подземного паркинга. Дом с подземным паркингом не только увеличивает комфорт и удобство проживания, но также предлагает дополнительную защиту для вашего автомобиля.

Поэтажная понятная навигация возле четырех современных и бесшумных лифтов, чтобы ваши гости легко могли сориентироваться. Один из лифтов будет спускаться на цокольный этаж, в котором будут находиться кладовые помещения, и на паркинг.

Высокие потолки и широкие окна добавляют ощущение простора и воздушности в помещение. Во всех квартирах выполнена подготовка под чистовую отделку. Вам останется только выбрать обои и постелить напольное покрытие. Застекленные лоджии добавят полезные метры вашей жилплощади и придадут уюта для вечерних посиделок на свежем воздухе с книгой или чашечкой чая.

Первый дом уже заселён и радует своих жильцов, станьте и вы обладателем недвижимости в жилом комплексе «Компас» в перспективном, развивающемся районе города. Не упустите шанс воспользоваться господдержкой до 30 июня и сниженной ставкой!

Все вопросы можно задать в отделе продаж: 8 (8142) 59- 47- 47.

г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 29.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф

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