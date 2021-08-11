Жилой дом в поселке городского типа Пиндуши едва не сгорел

Днем во вторник, 10 августа, в поселке городского типа Пиндуши произошел пожар. Как сообщили в МЧС Карелии, с пламенем удалось справиться.

Сообщение о возгорании жилого дома № 30 на улице Верхней поступило на пульт спасателей в 14:45.

На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения пгт. Пиндуши и Медвежьегорска.

С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. В 15:10 пожар ликвидировали. // Фото: ernie/Pixabay