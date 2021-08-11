Четверо жителей Медвежьегорска уехали на УАЗ на рыбалку и пропали

В Карелии разыскивают бесследно пропавших жителей Медвежьегорска, которые еще 7 августа поехали ловить рыбу. Как сообщили в отряде «Доброспас», двое женщин и двое мужчин не возвратились домой в назначенное время.

Леонид и Светлана Ярицыны, Татьяна Золотовцева и Сергей Ремягин выехали из Медвежьегорска 7 августа, в субботу.

Они сели в темно-зеленый УАЗ – буханку – и отправились на рыбалку. Куда именно, медвежьегорцы не сообщили, они вскоре намеревались вернуться.

Однако их телефоны не отвечают, в указанное время они домой не приехали, пропавших с 7 августа никто не видел.

Всех, кто имеет информацию об их местонахождении, знает маршрут передвижения, обычные места рыбалки, полиция просит сообщить по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»