Жилой дом в Петрозаводске вспыхнул вечером 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Петрозаводске случился пожар в жилом доме. Строение на улице Репникова вспыхнуло в 17:46, сообщили в МЧС Карелии.

На место ЧП выдвинулись спасатели. Пылающий дом № 5А тушили 11 человек и четыре единицы спецтехники.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. Пожар ликвидировали уже в 17:58. Подробности происшествия сообщат позднее. // Фото: Рixabay.com