В гипермаркетах Петрозаводска дважды пытались украсть дорогой алкоголь

Сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске дважды за вечер 18 декабря задержали похитителей спиртного. Сначала его пытались вынести из одного гипермаркета, потом из другого, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В обоих случаях украсть пытались дорогой алкоголь. В частности, 35-летний посетитель положил в карманы бутылки с вином стоимостью более 2500 рублей.

Два 23-летних молодых человека после 23:00 спрятали в сумку и хотели похитить две бутылки крепкого спиртного стоимостью порядка 6500 рублей. Нарушителей задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским. // Фото: onlinevologda.ru