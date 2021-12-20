Два жителя Кондопоги унесли пластиковые окна из нежилого дома

Из нежилого дома в Кондопоге украли два пластиковых окна. Этим заинтересовалась полиция, злоумышленников нашли, сообщает МВД Карелии.

Ущерб оценили в 14 тысяч рублей, а окна, как выяснилось впоследствии, воришки продали всего за пять тысяч.

Имевших ранее проблемы с законом мужчин 34 и 29 лет вычислили оперативники. Подозреваемые признались, что демонтировали и унесли окна еще в ноябре.

Похищенное они продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: e-stroy.pro