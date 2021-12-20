20 декабря 2021, 19:01
О подробностях аварии с двумя иномарками рассказали в ГИБДД
На улицах Петрозаводска столкнулись Volkswagen и Volvo
Об аварии, которая произошла в субботу, 18 декабря, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Друг в друга врезались две иномарки.
ДТП случилось в 13:23 на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Там 35 - летний мужчина за рулем Volkswagen столкнулся с Volvo под управлением 17-летней девушки.
Оба автомобиля получили механические повреждения, аварию оформили по европротоколу. Водители впоследствии обратились к медикам, им назначили амбулаторное лечение. // Фото: источник