О подробностях аварии с двумя иномарками рассказали в ГИБДД

Об аварии, которая произошла в субботу, 18 декабря, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Друг в друга врезались две иномарки.

ДТП случилось в 13:23 на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Там 35 - летний мужчина за рулем Volkswagen столкнулся с Volvo под управлением 17-летней девушки.

Оба автомобиля получили механические повреждения, аварию оформили по европротоколу. Водители впоследствии обратились к медикам, им назначили амбулаторное лечение. // Фото: источник