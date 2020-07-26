26 июля 2020, 17:34
Происшествия

Жилой дом в Карелии тушили больше двух часов

Пожарные части Петрозаводска и Прионежского района поднимались по тревоге вечером в субботу

В субботу вечером в деревне Царевичи произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:09, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали три единицы техники и 13 пожарных из Петрозаводска и Прионежского района. Пожар удалось ликвидировать только через два с лишним часа - к 22:22.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01 (с мобильного 101, 112-1).

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Метки: 
Прионежский район
Царевичи
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