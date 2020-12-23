Жилой дом горел сегодня ранним утром в Олонецком районе

Ранним утром 23 декабря в деревне Путилица в Олонецком районе произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об инциденте сообщает паблик пожарной охраны района.

Сообщение о возгорании в доме №25 на улице Тепличная поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 04:15.

На место ЧП выезжали семь человек пожарной части №35 по охране Олонца. Пожар ликвидировали в 04:29. (фото vk.com)