23 декабря 2020, 07:46
Жилой дом горел сегодня ранним утром в Олонецком районе
Пожарные справились с возгоранием за 14 минут
Ранним утром 23 декабря в деревне Путилица в Олонецком районе произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об инциденте сообщает паблик пожарной охраны района.
Сообщение о возгорании в доме №25 на улице Тепличная поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 04:15.
На место ЧП выезжали семь человек пожарной части №35 по охране Олонца. Пожар ликвидировали в 04:29. (фото vk.com)