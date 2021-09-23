Жилье многодетной семье в Кеми дали лишь после вмешательства прокурора

Многодетная семья из Кеми слишком долго ждала новой квартиры, которую должны были предоставить взамен аварийного жилья. В дело пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Городской суд Кеми еще в августе прошлого года обязал орган местного самоуправления предоставить многодетной семье жилье по договору социального найма вне очереди.

Ранее занимаемое ими жилое помещение признали аварийным и подлежащим сносу.

Однако исполнение этого судебного акта чиновники организовали ненадлежащим образом.

В частности, необходимые для приобретения квартиры средства сначала не предусмотрели при формировании районного бюджета. Это делало невозможным исполнение судебного акта.

Потом администрация Кемского района допустила нарушения законодательства о закупках при определении начальной максимальной цены контракта на приобретение жилья. Ее сформировали без учета рыночной стоимости недвижимости, что сделало невозможным приобретение жилья по установленной цене.

Прокурор внес в адрес главы администрации района представления об устранении нарушений закона. Многодетной семье все же купили и дали благоустроенную трехкомнатную квартиру. // Фото: solidarnost.org