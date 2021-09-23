Ситуацию с коронавирусом в Карелии власти считают тревожной

Глава РК Артур Парфенчиков начал заседание правительства с анализа ситуации, связанной с распространением коронавируса. Наш корреспондент передает, что власти подчеркивают необходимость вакцинации.

«Четвертая волна постепенно доходит и до Карелии»,- сказал глава республики.

За последние сутки коронавирусом заразилось 180 человек, что значительно больше, чем в августе и начале сентября. В последнее время в республике ежедневно фиксировалось 150-160 заболевших коронавирусом.

По словам губернатора, сейчас много тяжелых случаев. Он связал это с мутацией штаммов коронавирусной инфекции.

По информации главы РК, уровень смертности в Карелии от коронавируса в настоящий момент даже выше, чем было в ноябре-декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года. Летальные исходы фиксируются и среди относительно молодых граждан до 40 лет.

Парфенчиков отметил, что спокойный август «несколько усыпил осторожность наших граждан». Уровень вакцинации в сентябре снизился в три раза по сравнению с июлем 2021 года. Половина граждан старше 60 лет до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Парфенчиков еще раз отметил необходимость вакцинации и соблюдения мер безопасности. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay