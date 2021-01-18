Жильцы пятиэтажки на Шотмана в Петрозаводске пять дней сидят без воды

Жильцы дома №4 по улице Шотмана в Петрозаводске ощутили на себе последствия аномальных холодов. С четверга, 14 января, целый подъезд в пятиэтажном доме остался без воды. Ни попить, ни помыться, ни смыть в туалете.

Люди обращались в аварийную службу, звонили в управляющую компанию «Кэско», рассказал нашему изданию один из жильцов дома Алексей. Мужчина узнал, что на входе в их подъезд замерзла и лопнула труба. По его словам, воду для жильцов привозили лишь раз – в субботу. Перед каждой дверью в подъезде поставили по двадцатилитровой емкости с водой.

«А что такое 20 литров на семью из четырех человек?» - говорит Алексей.

По словам мужчины, в подъезде нет никакого графика или объявления о том, когда еще подвезут воду.

В диспетчерской управляющей компании рассказали, что специалисты работают, установлена тепловая пушка, поврежденные трубы срезаны. Сегодня, 18 января, должен быть еще один подвоз воды. Однако конкретного времени назвать не смогли. Также сообщили, что воду для технических нужд пока можно брать в подвале третьего подъезда. Вернуть воду обещают в ближайшее время. (фото sarinform.ru)