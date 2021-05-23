Жильцов эвакуировали из горящего дома в Карелии

Огненное ЧП произошло вечером в минувшую субботу в Лахденпохье. Сообщение о возгорании в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме на улице Ленина поступило на пульт спасателей в 19:43.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия. В ходе разведки было установлено, что горение происходит на чердаке.

Не мешкая, спасатели приступили к ликвидации огня. В ходе тушения из опасной зоны огнеборцы эвакуировали четырех жильцов дома. Затем распространение огня было остановлено, а дом спасен.

В результате возгорания оказалось повреждено чердачное перекрытие на площади двух квадратных метров. Причину пожара установят специалисты. (фото citytraffic.ru)