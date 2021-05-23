23 мая 2021, 10:35
Жильцов эвакуировали из горящего дома в Карелии
Спасатели быстро справились с возгоранием на чердаке, причину ЧП установят специалисты
Огненное ЧП произошло вечером в минувшую субботу в Лахденпохье. Сообщение о возгорании в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме на улице Ленина поступило на пульт спасателей в 19:43.
Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия. В ходе разведки было установлено, что горение происходит на чердаке.
Не мешкая, спасатели приступили к ликвидации огня. В ходе тушения из опасной зоны огнеборцы эвакуировали четырех жильцов дома. Затем распространение огня было остановлено, а дом спасен.
В результате возгорания оказалось повреждено чердачное перекрытие на площади двух квадратных метров. Причину пожара установят специалисты. (фото citytraffic.ru)