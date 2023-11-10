Жильцам из «новых авариек» выделяют квартиры на вторичном рынке

О судьбе людей в Беломорске, получивших квартиры в новых домах, которые впоследствии были признаны аварийными, спросили у главы регионального Минстроя. Виктор Россыпнов сообщил, что ряд домов были признаны аварийными, в некоторых застройщик должен устранить недостатки.

По словам Виктора Россыпнова, ряд жителей новых аварийных домов получили квартиры на вторичном рынке.

«По оставшимся гражданам будет продолжаться процесс предоставления квартир. Да, на вторичном рынке», – сказал министр. // фото freepik.com