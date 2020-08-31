Жесткое столкновение произошло вчера на трассе под Костомукшей

30 августа в 21:40 пожарно-спасательное подразделение г. Костомукша, в составе пяти человек и одной единицы техники привлекалось для ликвидации последствий происшествия на автомобильной дороге А-137, сообщает в своем паблике 2-й пожарно-спасательный отряд ФПС по РК.

Столкновение двух автомобилей произошло в Костомукшском городском округе, на 166-м километре федеральной автомобильной дороги.

В результате ДТП два человек травмированы, им оказана амбулаторная помощь, автомобили получили значительные повреждения.