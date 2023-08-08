Жесткое столкновение двух машин на Кукковке попало на видео

На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио в Петрозаводске вечером 7 августа столкнулись два автомобиля.

Все произошло, когда один двигался по проспекту в прямом направлении, а другой совершал левый поворот.

Удар пришелся на заднюю часть поворачивавшего авто. Транспортные средства получили механические повреждения.

В соцсети мнения пользователей разделились при обсуждении инцидента. Кто-то посчитал, что один водитель ехал слишком быстро и поэтому не смог быстро затормозить или среагировать и избежать удара. Кто-то посчитал, что другой водитель не предоставил преимущество.

Момент вечерней аварии в Петрозаводске с разных ракурсов запечатлела камеры уличного наблюдения компаний CityLink и «Сампо». // фото скриншот