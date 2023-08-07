Питкярантскими полицейскими раскрыта кража с банковского счёта

Женщина из Питкярантского района столкнулась с неприятным инцидентом - у нее исчезла банковская карта из квартиры. По словам женщины, она заметила карту в последний раз, когда у нее в гостях находились знакомые.

Один из гостей, чтобы оплатить покупки в магазине, временно взял карту, но затем вернул ее владелице. После проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подруга заявительницы, которая присутствовала на встрече, связана с кражей.

Она проследила, где владелица дома хранит свою банковскую карту, и незаметно забрала ее при уходе. Впоследствии, подозреваемая использовала карту для проведения безконтактных платежей в различных магазинах, чтобы купить продукты и алкогольные напитки. За короткий срок она успела потратить 6 000 рублей, пишет 10.мвд.рф.

Потерпевшей в настоящее время был возмещен ущерб. В связи с признаками уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (ответственность за тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств), было открыто уголовное дело.