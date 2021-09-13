13 сентября 2021, 00:24
Происшествия

Жесткое ДТП в центре Петрозаводска попало на видео

Городская камера наблюдения сняла инцидент на проспекте Александра Невского

В воскресенье в 23:10 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по Мерецкова, влетел в машину, которая пыталась совершить левый поворот.

В результате столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения.

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Метки: 
Петрозаводск
улица антикайнена
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