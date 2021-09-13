13 сентября 2021, 00:24
Жесткое ДТП в центре Петрозаводска попало на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент на проспекте Александра Невского
В воскресенье в 23:10 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по Мерецкова, влетел в машину, которая пыталась совершить левый поворот.
В результате столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения.