Жесткое ДТП с пятью автомобилями случилось в Петрозаводске

Серьезная авария произошла вечером 6 февраля в Петрозаводске. Очевидцы разместили фото и видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Ригачина, между Державина и Чернышевского, пять автомобилей,

- сказано в комментарии к фотографиям.

Групповое ДТП случилось рядом с домом №38 А, участок дороги там довольно узкий. Что именно произошло, непонятно, но несколько автомобилей оказались на одной обочине, а один – по другую сторону проезжей части, причем машину развернуло поперек.

Комментаторы пишут, что у одной иномарки – не российские номера, водитель якобы сильно гнал. Движение потом еще долго было затруднено. // фото: ДТП Петрозаводска и Карелии, видео: Алексей Халапайнен/ ДТП Петрозаводска и Карелии/ВК