07 февраля 2023, 08:20
Жесткое ДТП с пятью автомобилями случилось в Петрозаводске
Несколько машин врезались друг в друга на улице Ригачина
Серьезная авария произошла вечером 6 февраля в Петрозаводске. Очевидцы разместили фото и видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
- Ригачина, между Державина и Чернышевского, пять автомобилей,
- сказано в комментарии к фотографиям.
Групповое ДТП случилось рядом с домом №38 А, участок дороги там довольно узкий. Что именно произошло, непонятно, но несколько автомобилей оказались на одной обочине, а один – по другую сторону проезжей части, причем машину развернуло поперек.
Комментаторы пишут, что у одной иномарки – не российские номера, водитель якобы сильно гнал. Движение потом еще долго было затруднено. // фото: ДТП Петрозаводска и Карелии, видео: Алексей Халапайнен/ ДТП Петрозаводска и Карелии/ВК