Девочка попала в металлический плен на игровой площадке

Днем 6 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок. Неравнодушная горожанка сообщила, что девочка-подросток попала в беду.

Возле дома на игровой площадке в районе набережной Варкауса рука школьницы застряла в ограждении детской площадки. Самостоятельно освободить девочку из металлического плена сердобольная женщина не смогла.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный механический инструмент, разжали металлические конструкции. К счастью, с девочкой все было хорошо, в медицинской помощи она не нуждалась. // фото: freepik.com