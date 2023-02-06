Девочку-подростка третий день ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести девочку. Виктория Денисовна Коробкова 2008 года рождения исчезла 4 февраля, сообщили в МВД Карелии.

Она днем ушла из своего дома в районе Красноармейской улицы. Где находится девочка сейчас, неизвестно. Раньше она уже пропадала и может находиться в любом районе города.

На вид ей примерно 14 лет, она худенькая, рост около 163 сантиметров, волосы темные с рыжими кончиками.

На Виктории были черная куртка до колена с розовым подкладом, штаны цвета хаки с оранжевыми вставками, черные кроссовки с белой подошвой. При себе у нее серый рюкзак.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, или видевших девочку после 4 февраля, просят незамедлительно сообщить по номерам: 8 981 405 85 21, 8 996 112 74 07. // фото: МВД Карелии