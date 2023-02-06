06 февраля 2023, 19:30
Шестерых пьяных водителей остановили в выходные в Петрозаводске
Нетрезвых автомобилистов отстранили от управления и отняли у них машины
За минувшие выходные дни инспекторы ДПС в Петрозаводске поймали нескольких водителей-нарушителей. У шестерых автомобилистов были явные признаки опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.
В субботу и воскресенье на улицах города проводили очередной рейд «Контроль трезвости». Не все автолюбители прошли испытание. В отношении нарушителей составили административные протоколы.
Их машины переместили на специализированную автостоянку. Автомобилистам грозят крупный штраф и лишение прав. // фото: ГИБДД Петрозаводска