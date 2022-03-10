10 марта 2022, 11:42
Жестко сбитую в Петрозаводске девочку нашли проезжавшие мимо спасатели
Стали известны подробности аварии с участием ребенка на Мурманской улице
Сбитую на пешеходном переходе в Петрозаводске 11-летнюю девочку случайно обнаружили спасатели, которые проезжали мимо. В Карельской республиканской поисково-спасательной службе рассказали, что в этот момент дежурные ехали по вызову.
Поисково-спасательная группа утром 10 марта спешила на помощь горожанам, когда на перекрестке улиц Мурманской и Зайцева Citroën сбил девочку.
Это случилось непосредственно перед дежурным автомобилем спасателей. Они тут же включили спецсигналы и перекрыли движение, вызвали скорую помощь.
Малышку осторожно положили на бок и накрыли одеялом. Как только прибыли медики, они увезли ребенка. В каком состоянии девочка и какие травмы получила, пока не сообщается. // Фото: источник