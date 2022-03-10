Карельские полицейские задержали двоих наркокурьеров

Полиция Питкярантского района задержала двух жителей Санкт-Петербурга, которые распространяли наркотики в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Одного из подозреваемых, мужчину 1988 года рождения, задержали в нашей республике, когда тот доставил очередную партию. Его 45-летнего подельника взяли в соседнем регионе. Всего у мужчин было изъято 1,2 килограмма синтетического наркотика.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые взяты под стражу. Фото pixabay.com/Fleimax