Жесткая массовая авария произошла на перекрестке в Петрозаводске

Вечером 7 октября на одном из перекрестков в карельской столице произошла жесткая авария. Очевидцы сняли последствия и разместили в группе «ДТП ПТЗ и Карелии».

Инцидент случился на пересечении улицы Муезерской и Западного переулка. Судя по кадрам с места ЧП, столкнулись как минимум три автомобиля, причем две легковушки врезались друг в друга лоб в лоб.

От мощного удара их разметало по проезжей части, у обеих машин смяты капоты, третью одна из них притерла боком. Есть ли пострадавшие, неизвестно. На месте работают спасатели. Автор одного из видео говорит, что авария случилась «на пустом месте». // фото, видео: «ДТП ПТЗ и Карелии»/ВКонтакте