Спортсменка из Петербурга погибла на соревнованиях в Барселоне

Спортсменка из Санкт-Петербурга, Елена Смирнова, погибла во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом ее сестра Наталья рассказала РИА Новости. Трагический инцидент произошел в воскресенье, 6 октября.

— К сожалению, да, Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в Барселоне,

— подтвердила сестра спортсменки.

Известно, что россиянка принимала участие в заплыве на дистанцию 3,86 километра. В процессе преодоления дистанции Елена начала тонуть и подала сигналы о помощи. Организаторы оперативно вытащили ее из воды и доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ее жизнь спасти не удалось.

Сейчас родственники спортсменки занимаются вопросами транспортировки тела из Испании при содействии страховой компании. // фото: pixabay.com