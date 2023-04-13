Жесткая авария унесла жизни четырех человек в Челябинской области

13 апреля на автодороге «Южноуральск – Магнитогорск» произошла серьезная авария с человеческими жертвами. Трагедия произошла в месте, где проводились дорожные работы.

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали, что водитель автомобиля «Тойота» по неустановленной причине сбил двух работников дорожной службы, которые проводили ремонт на проезжей части.

После этого иномарка врезалась в стоявший грузовик дорожной службы УАЗ, в этот момент в машине находился еще один сотрудник организации.

В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое получили травмы. ГИБДД выясняет обстоятельства дорожного происшествия. // фото unsplash.com