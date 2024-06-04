Жертвы домашнего насилия в Петрозаводске рассказали свои истории

Жертвами домашнего насилия, согласно статистике, становятся 90 процентов женщин в браке. Мужья, сыновья, братья — тиранами в семье могут быть разные близкие люди. Авторы выставки «Сама виновата» (16+), которая открылась в Петрозаводске, собрали 11 реальных историй женщин, обратившихся за помощью в кризисный центр.

Илона Васильева и Алена Ризанова - авторы проекта. Без какой либо грантовой они поддержки нашли моделей, которые с помощью фотографии рассказали истории жертв домашнего насилия, а также гримера, фотографов, стилиста. И сами стали моделями для выставки.

Этот проект не просто рассказывает о том, что в семьях могут возникать такие проблемы, он предлагает выход из кризисных ситуаций. Круглосуточно женщины могут обратиться по телефону: 77-30-52 в социальную гостиницу и получить помощь. // Видео: Марина Бедорфас, телеканал "Ника плюс".