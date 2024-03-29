Жертву мошенников снова обманули под видом возврата потерянных денег

Телефонные мошенники несколько раз обманули 56-летнего петрозаводчанина. Негативный опыт ничему не научил горожанина, и он поверил, что на этот раз ему хотят помочь вернуть потерянные деньги.

Мужчина рассказал полицейским, что ранее неоднократно становился жертвой аферистов. На этот раз неизвестные позвонили и представились сотрудниками юридической фирмы, рассказали в МВД Карелии.

Петрозаводчанину пообещали возместить ущерб, причиненный мошенническими действиями. Для возврата похищенных ранее денег якобы откроют новые специальные счета на его имя.

Потом гражданина убедили, что большая часть средств находится в китайском банке. Но воспользоваться ими можно лишь после совершения новых переводов.

Под руководством неизвестных горожанин перевел 170 тысяч рублей на чужой счет. Когда он рассказал об этом родным, те предположили, что мужчина снова стал жертвой мошенников. // фото: freepik.com