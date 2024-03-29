29 марта 2024, 17:37
Происшествия

Три человека ранены в жестком ДТП под Костомукшей

На трассе в Карелии столкнулись легковушка и ГАЗ

Ранним утром 29 марта неподалеку от Костомукши произошло ДТП. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Примерно в 08:30 на 10-м километре трассы «Костомукша - АО «Карельский окатыш» столкнулись BMW и ГАЗ. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Травмы получили пассажир BMW и два пассажира ГАЗ. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии

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Костомукша
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