Три человека ранены в жестком ДТП под Костомукшей

Ранним утром 29 марта неподалеку от Костомукши произошло ДТП. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Примерно в 08:30 на 10-м километре трассы «Костомукша - АО «Карельский окатыш» столкнулись BMW и ГАЗ. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Травмы получили пассажир BMW и два пассажира ГАЗ. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии