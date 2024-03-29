Девочку-подростка четвертый день не могут найти в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Веронику Владиславовну Петрову 2009 года рождения. Девочка пропала еще 26 марта, сообщили в МВД Карелии.

На вид девочке 15 лет, ее рост составляет 165 сантиметров, она худощавого телосложения, с темными волосами средней длины. Была одета в короткую черную куртку, клетчатые брюки, кофту в полоску, обута в черно-белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Вероники, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 89114024926 или 8 814 2 739 154. // фото: МВД Карелии