29 марта 2024, 16:05
Петрозаводчанка унесла набор гаечных ключей из магазина – ее нашли
Молодая женщина обзавелась полезной в хозяйстве вещью и стала уголовницей
Собственник одного из магазинов в центре Петрозаводска обнаружил пропажу универсального набора гаечных ключей. Оказалось, инструменты стоимостью почти 35 тысяч рублей украли, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники угрозыска вычислили подозреваемую – горожанку 1997 года рождения. Она пришла в магазин под конец рабочего дня и присмотрела инструменты.
Молодая женщина незаметно взяла гаечные ключи и скрылась. Полицейским она рассказала, что собиралась использовать их в собственном хозяйстве. Возбуждено уголовное дело о краже, похищенное изъяли. // фото: freepik.com