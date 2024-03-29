Петрозаводчанка унесла набор гаечных ключей из магазина – ее нашли

Собственник одного из магазинов в центре Петрозаводска обнаружил пропажу универсального набора гаечных ключей. Оказалось, инструменты стоимостью почти 35 тысяч рублей украли, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска вычислили подозреваемую – горожанку 1997 года рождения. Она пришла в магазин под конец рабочего дня и присмотрела инструменты.

Молодая женщина незаметно взяла гаечные ключи и скрылась. Полицейским она рассказала, что собиралась использовать их в собственном хозяйстве. Возбуждено уголовное дело о краже, похищенное изъяли. // фото: freepik.com