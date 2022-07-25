Женщину забили до смерти молотком в Карелии

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла в одной из квартир в селе Нурмойла днем 21 июля. Местный житель из личной неприязни напал на 40-летнюю женщину. Он нанес ей удары молотком по голове, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Подозреваемый был оперативно задержан, суд отправил его под арест. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Фото Следственного комитета