Подростка будут судить за серию краж, грабеж и угрозу убийством

Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Сегежи завершили расследовать полицейские. Фигуранту инкриминируют множество эпизодов преступной деятельности, сообщили в МВД Карелии.

Обвиняемый постоянно похищал товары из магазинов Сегежи и Надвоиц дорогой шоколад и спиртное. Он не остановился даже после того, как попался и стал фигурантом административного дела. Следователи доказали десятки мелких хищений.

Украденное он продавал или употреблял сам. Однажды на глазах грузчика похитил тележку за пять тысяч рублей. Когда тот пытался остановить вора, обматерил мужчину и скрылся.

Как-то раз его застали за совершением кражи. Юноша по требованию директора магазина стал возвращать спрятанный под курткой товар. Но затем внезапно достал из кармана что-то похожее на пистолет и напугал женщину.

Впоследствии оказалось, что это игрушечный пистолет. Но жертвы воспринимали его как настоящее оружие. Весной подросток в магазине бросил в торговый зал антистрессовую игрушку и попал посетителю в голову.

Мужчина сделал ему замечание, когда вышел на улицу. Юноша стал вести себя агрессивно, потом достал все тот же пистолет. Мужчина решил, что он настоящий, попытался отнять и получил по затылку. У него пошла кровь, а обидчик скрылся.

Кроме того, молодого человека обвиняют в кражах средств для приюта животных и электроинструмента. Таким образом, он – фигурант дел о кражах, грабеже и угрозе убийством. // Фото: pxhere.com