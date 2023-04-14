14 апреля 2023, 21:21
Женщину сбили на пешеходном переходе на Невского
Авария на «зебре» попала в объектив камеры наблюдения
Женщина переходила проезжую часть по «зебре» и угодила под машину. Авария произошла днем 14 апреля на проспекте Невского в районе пересечения с улицей Машезерская, сообщает Dtpptz.ru. Инцидент запечатлела городская камера наблюдения CityLink.
Автомобиль двигался вверх по Невского в левой полосе. В это время перед пешеходным переходом остановился автомобиль, который находился в правом ряду. Тот, что был в левом ряду, не стал останавливаться, а продолжил движение.
В этот момент дорогу довольно быстрым шагом переходила женщина. После наезда она упала на асфальт, с нее слетела шапка. Женщина смогла подняться самостоятельно. // фото скриншот видео