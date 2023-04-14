Женщину сбили на пешеходном переходе на Невского

Женщина переходила проезжую часть по «зебре» и угодила под машину. Авария произошла днем 14 апреля на проспекте Невского в районе пересечения с улицей Машезерская, сообщает Dtpptz.ru. Инцидент запечатлела городская камера наблюдения CityLink.

Автомобиль двигался вверх по Невского в левой полосе. В это время перед пешеходным переходом остановился автомобиль, который находился в правом ряду. Тот, что был в левом ряду, не стал останавливаться, а продолжил движение.

В этот момент дорогу довольно быстрым шагом переходила женщина. После наезда она упала на асфальт, с нее слетела шапка. Женщина смогла подняться самостоятельно. // фото скриншот видео