Женщина за рулем внедорожника сбила пешехода в центре Петрозаводска

Автонаезд на пешехода произошел 10 июня в 18:09 в Петрозаводске. Дорожный инцидент случился на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Анохина и Гоголя.

По официальной информации ГИБДД, на пешеходном переходе был сбит 39-летний мужчина. Пешеход получил травмы.

«Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил»,

- прокомментировали в Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства и устанавливают личность водителя.

Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». Судя по кадрам, за рулем черного внедорожника находилась женщина. Авария произошла, когда автомобиль совершал правый поворот со стороны улицы Анохина. От удара мужчина упал прямо под задние колеса автомобиля. Мужчина смог подняться. Из автомобиля со стороны водителя вышла женщина. Судя по видео, женщина и пострадавший пешеход несколько минут беседовали. При этом мужчина держался за руку. Затем пешеход сел во внедорожник, и машина уехала. (фото: скриншот)