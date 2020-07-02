Женщина вышла из больницы в Петрозаводске и пропала

Галину Анатольевну Анискович, 1954 года рождения, объявили в розыск в Петрозаводске.

По сообщению паблика «ПСО «Доброспас», 2 июля около 13 часов женщина вышла из здания Республиканской больницы в Петрозаводске. С того момента ее местонахождение неизвестно. У Галины Анискович есть проблемы с памятью и координацией.



Приметы: рост 154 сантиметра, телосложение обычное, волосы каштановые, вьющиеся, голубые глаза.

Была одета, предположительно, в синие джинсы и синюю кофту.

Всех граждан, кто видел женщину или знает что-либо о ее местонахождении просят звонить по телефону: +7921-528-1111.