Женщина выбрала в магазине куртку, срезала бирки и пыталась унести

Примерно в полночь 16 декабря в гипермаркете в Петрозаводск сработала тревожная сигнализация. Оказалось, там пытаются совершить кражу, сообщили в Росгвардии.

Прибывшая не место группа задержания выяснила, что мимо кассы пыталась с неоплаченным товаром пройти 28-летняя посетительница ТЦ.

Она выбрала куртку, незаметно срезала с нее бирки и пошла к выходу. Воровку заметили и остановили, а потом передали полицейским. // Фото: sputnik.tj