Пудожанин пришел в гости к парочке друзей и украл смартфон у хозяйки

В Пудоже в полицию обратилась 19-летняя девушка и сообщила о похищении мобильного телефона. Причиненный ущерб она оценила в шесть тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемого в краже - 39-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина накануне случившегося гостил у девушки и ее сожителя. Полицейские считают, что он дождался, пока парочка отправится спать, а потом завладел смартфоном, оставленным хозяйкой квартиры на кухонном столе.

Гаджет он продал за полторы тысячи рублей, деньги потратил на свои нужды. // Фото: Pexels / Pixabay.com