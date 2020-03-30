30 марта 2020, 12:12
Женщина, вступившаяся за похитителя в магазине, избила администратора
В Сегеже росгвардейцы задержали троицу подозреваемых, которую передали для разбирательства полиции
В минувшую субботу в сетевом магазине в Сегеже один из покупателей попытался пронести товар мимо кассы. Это заметила управляющая торгового заведения, она же попыталась остановить похитителя.
На подмогу правонарушителю пришли две женщины. В ходе конфликта одна из них нанесла удары по лицу администратору магазина. После чего все трое скрылись. На место была вызвана Росгвардия.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали схожих по приметам 46-летнего мужчину и двух женщин. Злоумышленников опознала и потерпевшая. Задержанных передали полиции. Проводится проверка.