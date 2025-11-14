14 ноября 2025, 10:03
Женщина вскрыла магазин ночью в Петрозаводске
Росгвардейцы карельской столицы задержали горожанку за попыткой кражи
Фото: freepik
Ночью наряд Росгвардии получил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из супермаркетов Петрозаводска. Стражи порядка оперативно выдвинулись на указанный адрес, сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы увидели, что магазин вскрыт. Там же они обнаружили женщину, которая спешно пыталась ретироваться с корзинкой продуктов в руках. Горожанка была задержана.
Подозреваемая была передана полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
