Женщина вскрыла магазин ночью в Петрозаводске

Ночью наряд Росгвардии получил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из супермаркетов Петрозаводска. Стражи порядка оперативно выдвинулись на указанный адрес, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы увидели, что магазин вскрыт. Там же они обнаружили женщину, которая спешно пыталась ретироваться с корзинкой продуктов в руках. Горожанка была задержана.

Подозреваемая была передана полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

