Женщина в Петрозаводске пыталась украсть косметику и средства гигиены

На днях в сетевом магазине в Петрозаводске сработала тревожная кнопка. Оказалось, одна из посетительниц пыталась совершить кражу, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Женщина пронесла мимо кассы и не оплатила косметический набор и средства личной гигиены. Товары стоили порядка 3500 рублей. Завладеть ими 32-летней горожанке не удалось, ее задержали.

В тот же день в другой сетевой торговой точке 33-летний мужчина пытался украсть безалкогольный напиток и бутылку тормозной жидкости на 1000 рублей. Его тоже задержали и передали полиции. // Фото: Росгвардия