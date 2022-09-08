Женщина в Костомукше выпала из автомобиля на ходу

Вечером 7 сентября 38-летняя женщина получила травмы в Костомукше. Она выпала из машины, сообщили в ГИБДД Карелии.

Это случилось в 21:15 около дома № 9Ф на ул. Ленинградской. Пассажирка была в салоне Renault Logan, автомобилем управлял 50-летний водитель. Женщина не пристегнулась ремнем безопасности и во время движения выпала прямо на проезжую часть.

Она получила травмы, сейчас идет проверка. Вероятно, накажут водителя, который допустил перевозку не пристегнутого пассажира. // Фото: pxhere.com