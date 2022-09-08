Уже 24 человека погибли в этом году на дорогах Карелии

В течение 8 месяцев этого в 355 ДТП в Карелии погибли 24 человека и 467 получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Самое большое количество смертельных ДТП произошло на федеральных трассах. В 113 авариях погибли 13 человек, а 160 были травмированы. На региональных автодорогах в 72 ДТП погибли 7 человек, 113 пострадали.

С участием пьяных водителей произошло 45 аварий, в которых погибли шестеро.

Фактически каждое шестое ДТП произошло с участием детей – в 60 авариях травмированы 80 юных участников движения. // Фото: ГИБДД Карелии