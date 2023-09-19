19 сентября 2023, 20:44
Женщина в Карелии упала на пешеходном мосту и отсудила 250 000 рублей
Иск в пользу пострадавшей на станции Медвежья Гора подал прокурор
Жительница Карелии получит четверть миллиона рублей с подрядчика, ответственного за содержание пешеходного моста на станции Медвежья Гора. Иск подал карельский транспортный прокурор, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Проверка надзорного ведомства показала, что женщина упала на лестнице пешеходного моста около ж/д вокзала и получила травмы из-за плохой уборки перехода от наледи и снега.
Суд обязал подрядчика - компанию «ТД «Эликонстрой» - выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. // фото: AJEL/ pixabay.com