Женщина в Карелии упала на пешеходном мосту и отсудила 250 000 рублей

Жительница Карелии получит четверть миллиона рублей с подрядчика, ответственного за содержание пешеходного моста на станции Медвежья Гора. Иск подал карельский транспортный прокурор, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Проверка надзорного ведомства показала, что женщина упала на лестнице пешеходного моста около ж/д вокзала и получила травмы из-за плохой уборки перехода от наледи и снега.

Суд обязал подрядчика - компанию «ТД «Эликонстрой» - выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. // фото: AJEL/ pixabay.com