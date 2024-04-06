Женщина в Карелии не отвечала на звонки и за это попала за решетку

Жительница поселка Муезерский вышла по УДО на свободу, но вскоре снова попала за решетку. Она не соблюдала установленный порядок поведения на воле, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В процессе испытательного срока женщина нарушала порядок и условия условного осуждения. Она меняла место жительства и не уведомляла об этом инспекцию, регулярно не отвечала на телефонные звонки инспектора.

Также она неоднократно не являлась на регистрацию и получала штрафы за нарушение общественного порядка. Инспектор вынес женщине 11 письменных предупреждений об отмене условно-досрочного освобождения, но она не прислушалась к этим сигналам.

Женщина не работает, выполняет разовые хозяйственные работы для жителей поселка. В суде она обещала закодироваться от алкогольной зависимости и просила не возвращать ее за решетку.

Однако суд взял ее под стражу и на 1 год, 7 месяцев и 15 дней отправил в колонию-поселение. // фото: freepik.com