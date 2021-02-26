Женщина устроила дебош в магазине в Карелии после неудавшейся кражи

В полицию Беломорска поступило сообщение от товароведа одного из магазинов. Женщина задержала покупательницу, которая пыталась украсть товар на сумму 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейским работница магазина рассказала, что ее внимание привлекла сработавшая антикражная система. Она остановила покупательницу и попросила ее открыть сумку. В ответ та начала выбрасывать из сумки украденные вещи, а также сбрасывать товары с прилавков. Тогда товаровед быстро закрыла входную дверь и позвонила мужу, который работает в органах внутренних дел. Тот приехал на место происшествия и обошел соседние магазины, предупредив сотрудников о возможных кражах. Благодаря этим действиям удалось выявить еще несколько хищений, совершенных в тот же день.

Подозреваемую доставили в полицию, где она призналась в совершении серии краж и выдала похищенные вещи. В отношении женщины возбуждено сразу несколько уголовных дел. Проверяется ее причастность к другим похожим преступлениям. Фото yasenevomedia.ru